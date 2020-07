Am Ende zahlt der Bürger

Mit der illegalen Müllentsorgung hat auch die Stadt Bünde zu kämpfen. „Im Durchschnitt haben wir auf dem Gebiet der Stadt Bünde monatlich etwa 20 Fälle“, informiert Sabine Bartetzko vom Haupt- und Rechtsamt der Stadt. Die Zahl der Fälle sei dabei relativ gleichbleibend. Entsorgt würden dabei Abfälle aller Art, ein Trend sei nicht erkennbar. Allerdings lasse sich feststellen, dass ganz bestimmte Örtlichkeiten für die illegale Müllentsorgung bevorzugt würden. „Abfälle werden in der Regel an schlecht einsehbaren Stellen und außerhalb von Siedlungen, zum Beispiel an Feldwegen, abgelagert“, so Bartetzko.

Dass jemand erwischt wird, ist eher die Ausnahme. Das belegen die Zahlen der Stadt. „Bußgeldverfahren können etwa 10 bis 15 Mal im Jahr eingeleitet werden. Die Höhe des Bußgeldes richtet sich nach dem ‚Bußgeldkatalog Umweltdelikt‘ und liegt je nach Art und Menge des Abfalls zwischen 10 und 5100 Euro“, sagt Bartetzko.

Wird ein Täter nicht geschnappt, kommt nicht selten die Allgemeinheit für die Entsorgung auf. Die Beseitigung des illegalen Abfalls von allgemein zugänglichen Grundstücken erfolgt nämlich durch den städtischen Baubetriebshof. Die Kosten für die Einsammlung und die Entsorgung betragen geschätzt 15.000 Euro im Jahr, so Bartetzko – und die müssen von der Allgemeinheit über die Abfallgebühren getragen werden.

Zunahme in Kirchlengern

Auch in Kirchlengern gibt es Probleme mit der illegalen Müllentsorgung. „Auf das Jahr gerechnet haben wir etwa ein bis zwei Fälle im Monat“, berichtet Olaf Kollmeier vom Ordnungsamt Kirchlengern. Er habe aber den Eindruck, dass die Zahl der Fälle in den letzten Jahren gestiegen sei. Entsorgt würden alle Arten von Abfall über Hausrat, Hausmüll bis hin zu Elektroschrott „Einmal wurde sogar eine Küche illegal entsorgt“, so Kollmeier. Wird der Müll gefunden, werde als Erstes versucht, den Verursacher durch persönliche Daten im Abfall oder Zeugenaussagen zu ermitteln. Dieser Fall trete allerdings nur sehr selten ein. Bei einer vergeblichen Suche werde der Müll vom örtlichen Bauhof entsorgt.

Entwarnung in Rödinghausen

Anders sieht die Situation in Rödinghausen: „In der Wiehengemeinde sind Fälle von wildem Müll eher eine Ausnahme“, teilt Thomas Klüter, Pressesprecher der Gemeinde, mit. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeige allerdings, dass die Entsorgung von Abfällen in der Natur wiederkehrend ab dem Frühjahr leicht zunimmt und zum Herbst hin wieder rückläufig ist.

Unrechtmäßig abgelegter Müll werde schon mal an der Rilke-Straße oder am Parkplatz Böckelblick gefunden. Größere Abfälle, wie Matratzen oder Möbelteile, die zu Sperrmüll zu zählen sind, würden vereinzelt an Standorten von Altkleider- und Altglascontainern abgestellt.

„Wenn der Verursacher nicht ermittelt werden kann, kümmert sich die Gemeinde Rödinghausen um die Beseitigung des unrechtmäßig abgelegten Mülls“, so Klüter.