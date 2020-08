Mysteriöse Morde mit Gänsehaut-Garantie

Bünde (WB). Ein sagenumwobener Berg, eine mystische Mittsommernacht, geheimnisvolle Rituale, zwei enthauptete Leichen – in Jobst Schlennstedts neuem Ostwestfalen-Krimi „Velmerstot“ geht es recht heftig zur Sache. Auf Einladung der Evangelischen Jugendhilfe Schweicheln gastierte der in Herford geborene und mittlerweile in Lübeck lebende Autor am Freitagabend im Bünder Waldschlösschen. Und jagte den 50 Zuhörerinnen und Zuhörern mehrmals ganz schöne Schauer über den Rücken.

Von Sonja Töbing