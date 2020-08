Beton-Korsett soll entfernt werden

Bünde (WB). Die Bünder Kommunalpolitik ist sich momentan uneins darüber, was mit dem ehemaligen Cordes-Gelände an der Wasserbreite geschehen soll. Während CDU und FDP sich für eine gewerbliche Nutzung des Areals stark machen, möchte die SPD dieses zentral gelegene Areal für städtische Einrichtungen nutzen. Immerhin sei die Standortfrage für ein neues Kinder- und Jugendzentrum noch ungeklärt und der Mietvertrag für die Stadtbücherei laufe in naher Zukunft aus, argumentieren die Sozialdemokraten.

Von Hilko Raske