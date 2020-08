„Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum“

Die Zahl der preisgebundenen Wohnungen würde jedes Jahr abnehmen. Seien es 1990 noch 768 gewesen, gebe es heute nur noch 444 Sozialwohnungen in Bünde. Zeitgleich wachse allerdings die Zahl derer, die einen Anspruch auf eine solche Wohnung hätten. „Betroffen sind da vor allem Rentner und Menschen, deren Einkommen nicht immer für die Miete reicht wie etwa Friseure oder Paketboten“, so Rutenkröger. Für diese Personengruppen werde es von Jahr zu Jahr schwerer, bezahlbaren Wohnraum – auch hier in Bünde – zu finden.

Aber richtig sei auch, dass die Grünflächen, die Parks und Waldstücke in der Stadt und um sie herum, geschützt und am besten vergrößert werden müssten. „Deswegen ist es wichtig, dass bei der Bebauung des Areals besonders Rücksicht auf den Baumbestand genommen werde“, so Rutenkröger. Deshalb seien die Standorte und Arten der Bäume für zukünftige Investoren auch schon erfasst worden. Ebenso sollte die Bebauung am besten in klimaneutraler Bauweise erfolgen. Vorteile des Standortes seien dabei, dass erforderliche Versorgungsleitungen und die notwendige Infrastruktur schon vorhanden sind.

Betrachte man darüber hinaus die Stadt als Ganzes, sehe man, dass auf Friedhöfen im Rahmen des Naturschutzes einiges passiere. „Auf Antrag der SPD-Fraktion wurden für 2020 erstmals Gelder bereitgestellt, um auf den Freiflächen der 14 Bünder Friedhöfe neue Bäume zu pflanzen.“ Zudem sei der Bürgerwald in Spradow und eine Blumenwiese angelegt worden.

„Die Politik und insbesondere die SPD hat sich den Beschluss nicht leicht gemacht, aber dem wachsenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum muss dringend begegnet werden“, erklärt Rutenkröger. Wenn man den Menschen in Bünde bezahlbaren Wohnraum bieten wolle, müsse man zwangsläufig auch bauen. Dabei sei es für die SPD wichtig, alle Aspekte im Blick zu halten. Dabei gehe es sowohl um den Naturschutz als auch um soziale Benachteiligungen, den Wohnungsbau und die Entwicklung der Quartiere. Was den Wohnungsmarkt in Bünde betreffe, seien Maßnahmen wie die Bereitstellung der Britensiedlungen oder Projekte wie „Jung kauft Alt“ zwar wichtige Bausteine, aber alleine könnten sie den Bedarf an preiswerten Wohnraum nicht decken.

„Allerdings muss man in Zeiten des Klimawandels jede politische Entscheidung auch hinsichtlich ihres ökologischen Fußabdrucks bewerten“, so Rutenkröger und betont, dass noch kein Bauplan für das Areal existiere. Es gebe also noch die Möglichkeit, über die Art und Weise der Bebauung zu entscheiden.