Werden Grundschulen benachteiligt?

Bünde (WB). Werden Grundschulen gegenüber weiterführenden Schulen in Bünde in ihrer Ausstattung benachteiligt? Diese Frage stellt sich SPD-Ratsmitglied Magdalena Monka. Einen besonderen Fokus legt sie dabei auf die Grundschule Südlengerheide. „Die Schule ist teilweise in einem der ältesten noch genutzten Bünder Schulgebäude untergebracht. Das sieht man ihr auch an”, sagt Monka. Der Schulhof gleiche einer Betonwüste, die mit Löchern übersät sei, in den Gemäuern seien teilweise lange Risse, sodass der Putz abbröckelt und im Eingangsbereich fehle eine Verkleidung an der Decke. Philipp Kollmeier, SPD-Ratskandidat, ergänzt: „Ich habe vor einigen Wochen mit einem Familienvater gesprochen. Dieser erzählte mir, dass der Schulhof schon in seiner Kindheit so aussah wie heute. Es wurde also seit Jahren nichts mehr hier getan.“ Das müsse sich in Zukunft ändern, sind sich beide einig, denn die Grundschulen in Bünde bräuchten finanzielle Unterstützung, betont Monka. Zwar seien in den vergangenen Jahren durchaus kleinere Sanierungsarbeiten vorgenommen worden. Aus Sicht von Monka handelt es sich dabei aber nur um Stückwerk. So seien 2018 in Südlengerheide schon für 25.000 Euro Risse im Gemäuer geschlossen worden, aber eine umfassende Fassadensanierung sei auf 2024 verschoben worden. Daher gebe es einen umfassenden Investitionsstau.

Von Carolin Bittner