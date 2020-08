SEK-Einsatz in Ennigloh: 51-Jähriger soll sich nicht um kranke Katze gekümmert haben

Bünde (WB). Nachdem ein 51-Jähriger Mann am Samstag gegen 13.15 Uhr Tierschützer und Vertreter des Veterinäramts mit einer Schusswaffe bedroht hatte, rückte das Spezialeinsatzkommando der Polizei aus Bielefeld an. Nach stundenlangen Verhandlungen stürmte das SEK die Wohnung am Holtackerweg im Ortsteil Ennigloh.