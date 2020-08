Dem Duo wird gefährliche Körperverletzung und versuchte gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Die Taten passierten am 18. und 19. Januar dieses Jahres in Herford. Beim ersten Vorfall auf der Sophienstraße konnte die gegen 23.40 Uhr beworfene Passantin rechtzeitig ausweichen. Das gelang dem betroffenen Passanten in der folgenden Nacht gegen 2.05 auf der Bünder Straße nicht. Er wurde von dem Knallkörper verletzt.