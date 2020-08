Bünde (WB/cbi). Mit Sorge erleben Ärzte aus dem Lukas-Krankenhaus in Bünde die Verunsicherung vieler Menschen, die trotz ernsthafter Beschwerden aufgrund der Corona-Infektionswelle keinen Arzt aufsuchen und sich so unbedacht in Lebensgefahr begeben.

Von Westfalen-Blatt