Wo lässt es sich besser bauen?

Bünde (WB). Wo lässt sich ein Neubauprojekt, das auch Sozialwohnungen berücksichtigt, leichter realisieren: am Feldmarkfriedhof oder auf dem ehemaligen Sportplatz an der Hauptschule? An dieser Frage hat sich inzwischen ein Streit entbrannt, der kurz vor der Kommunalwahl die politische Diskussion beherrscht. Eine Antwort hat nun Jürgen Sohns geliefert. Der 71-Jährige ist Anwohner am Feldmarkfriedhof, hat an beiden Ortsterminen des Naturschutzbundes (Nabu) zu diesem Thema teilgenommen. „Dabei habe ich den Eindruck gewonnen, dass etliche Teilnehmer, aber auch die Kommunalpolitiker keine Vorstellung davon haben, was baulich auf den beiden Flächen überhaupt möglich ist.“ Für Sohns eine Herausforderung, der er sich gerne stellte. Zwar ist Sohns kein Architekt – als studierter Designer und Produktentwickler ist er es aber von Berufswegen gewohnt, Lösungen zu finden. Das Ergebnis seiner Studie präsentierte er nun gemeinsam mit dem Nabu-Kreisvorsitzenden Friedhelm Diebrok.

Von Hilko Raske