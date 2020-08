Glück kann tierisch leicht sein

Bünde (WB). Ein Esel lässt sich weder mit Möhren locken, noch durch Prügel antreiben. Das hat ihm den Ruf eingebracht, stur zu sein. In Wahrheit aber lässt er sich einfach viel weniger durch die Erwartungen anderer verunsichern, als Menschen es oft tun. Wie lassen sich die Erkenntnisse über das Verhalten und die Gewohnheiten von Tieren für mehr Glück und Gelassenheit auf das menschliche Leben übertragen? Das zeigt die mit mehreren Redner-Preisen ausgezeichnete Business-Trainerinin Daniela Ben Said in ihrem Bühnenprogramm „Glück ist tierisch leicht! Was wir von Tieren lernen können...“ am Mittwoch, 2. September, ab 20 Uhr im Universum Bünde. Dabei bringt Daniela Ben Said als Comedy-Speakerin nicht nur Tierliebhaber zum Lachen. Ihre lustigen Geschichten und Anekdoten aus „einem tierisch verrückten Haushalt mit Ehemann und 50 Viechern“ garniert sie mit praktischen Tipps.

Von Westfalen-Blatt