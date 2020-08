Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 15 Uhr, als der Bünder mit seinem Hyundai i10 auf der Borsigstraße unterwegs war und links auf die Hansastraße Richtung Holser Straße abbiegen wollte. Dabei soll er den vorfahrtsberechtigten Skoda eines 39-Jährigen übersehen haben, der auf der Hansastraße Richtung A30 fuhr.

Die Autos stießen zusammen. Dadurch wurde der Hyundai an die Leitplanke Richtung Osnabrücker Straße geschleudert. Der Skoda wurde frontal gegen die Leitplanke Richtung Holser Straße gedrückt. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt ins Klinikum Herford gebracht. Der Fahrer des Skoda wurde ins Lukas-Krankenhaus in Bünde gebracht, konnte es am Abend aber wieder verlassen.

Ein drittes Auto wurde durch Trümmerteile beschädigt. Die Polizei schätzt die Höhe des Gesamtschadens auf etwa 25.000 Euro.