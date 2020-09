Bünde (WB/sal). Kann das Defizit der Stadt Bünde bei den Rettungsdienstgebühren ausgeglichen werden? Die SPD-Fraktion will Antworten in der Sache und bittet Bürgermeister Wolfgang Koch darum, in der Sitzung des Stadtrates am 3. September eine Stellungnahme abzugeben.

Von Westfalen-Blatt