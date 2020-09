Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15.30 Uhr, als der Autofahrer in eine Grundstückseinfahrt einbiegen wollte. Gleichzeitig war der Junge auf seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs.

Das Auto und der Radfahrer stießen zusammen. Der Junge zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur ambulanten Versorgung mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Mutter wurde über den Unfall informiert. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens am Auto und am Fahrrad auf mehrere hundert Euro.