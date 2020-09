Die kleine Sackgasse Auf der Lake in Häver wurde am Nachmittag abgeriegelt. Niemand durfte raus, niemand durfte rein – zum Ärger einiger Anlieger. Offenbar stuften die Behörden den 33-Jährigen als hochgefährlich ein – für sich und andere. Er soll bereits mehrfach polizeilich aufgefallen sein – unter anderem wegen Körperverletzung. „Um 14 Uhr haben wir einen Hinweis eines Bürgers erhalten, der meldete, ein Mann sei mit einem Messer vor dem Lidl an der Lübbecker Straße unterwegs“, sagte Polizeisprecher Uwe Maser. Eine Streifenwagen-Besatzung habe den 33-Jährigen vor seinem Haus antreffen können, sei jedoch sofort mit einem langen Messer bedroht worden.

Seit 15 Uhr versucht das SEK – etwa 25 Beamte aus Bielefeld und Münster haben das Haus umstellt – die Situation zu deeskalieren. Eine extra ausgebildete Verhandlungsgruppe zur Gesprächsführung mit Straftätern sowie zur notwendigen polizeilichen Betreuung von Menschen in psychischen Ausnahmesituationen ist im Einsatz. „Wir wollen, dass er aufgibt“, sagte Uwe Maser.