Oft der erste Ansprechpartner vor Ort

Kreispolizei stellt drei neue Bezirksbeamte vor – Dienst in Bünde und Enger

Bünde (WB/hr). Bezirksbeamte sind oft die ersten Ansprechpartner vor Ort. Drei neue Bezirksbeamte hat die Kreispolizeibehörde Herford auf der Wache in Bünde vorgestellt: Polizeihauptkommissar Hendrik Brinkmann (zuständig für Bünde-Nordstadt, Ennigloh, Muckum, Gewinghausen), Polizeioberkommissarin Christina Gartzke (zuständig für die Stadtteile Holsen, Ahle, Hüffen, Hunnebrock und Werfen) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Schäfer (zuständig für Pödinghausen, Belke und Enger-Stadt). Die drei neuen Bezirksdienstbeamten treten die Nachfolge von Beamten an, die vor kurzem in den Ruhestand versetzt worden sind.