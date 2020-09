Sonntagsöffnungen: Dialog gefordert

Dieser hatte den Ratsbeschluss, der die Geschäftsöffnungen in der Elsestadt am 6. September möglich gemacht hatte , als offenkundigen Rechtsbruch bezeichnet. Wie berichtet, hatte die Gewerkschaft am vergangenen Samstag versucht, mit einem Eilantrag an das OVG Münster den Shopping-Sonntag noch zu stoppen. Allerdings hatten die Gewerkschaftsanwälte scheinbar versäumt, das Schriftstück anzukündigen – und so wurde es vom Gericht nicht bearbeitet . Janßen hatte in der Folge angekündigt, dass Verdi „konsequent“ gegen die drei noch ausstehenden Verkaufssonntage in Bünde vorgehen werde.

Wichtiger Umsatzfaktor

Nun wenden sich Geschäftsführung und Beirat der Handel Bünde GbR, die Interessenvertretung der City-Einzelhändler an den Verdi-Bezirksgeschäftsführer – und sparen nicht mit Kritik: „Wir hatten gehofft, dass das Ausbleiben einer Klage gegen unseren verkaufsoffenen Sonntag seitens Verdi auf einem Gesinnungswandel und Einsicht beruht. Das scheint aber nicht der Fall zu sein“, heißt es.

Die Händler monieren, dass Verdi mit seinen Klagen gegen die Sonntagsöffnungen in NRW nicht die Interessen der Arbeitnehmer im Handel vertrete: „Und damit meinen wir nicht die, die während des Lockdowns an den Supermarktkassen gesessen haben. Die haben keine Sorge um ihren Arbeitsplatz.“ Direkt an Janßen gerichtet meinen die Kaufleute: „Gehen Sie in die Fußgängerzonen und sprechen sie dort mit den Verkäuferinnen und Verkäufern! Das sind die, die zurzeit in Kurzarbeit sind! Die haben Angst um ihren Job! Und zwar zurecht! Wir brauchen an dieser Stelle nicht über den gebeutelten Einzelhandel zu referieren. Darüber sind Sie im Bilde.“

Fakt sei zudem, „dass eine Sonntagsöffnung ein extrem wichtiger Umsatzfaktor für uns Einzelhändler ist“. „Wer uns dann vorwirft wir wollten uns nur die Taschen füllen, hat die Situation verkannt. Nur ein wirtschaftlich gesundes Unternehmen kann sichere Arbeitsplätze bieten. Umsatzeinbußen bedeuten mindestens mittelfristig, dass auch Personal abgebaut werden muss“, so die GbR-Mitglieder. Sie werfen Verdi ferner vor, sich hinter einem veralteten Gesetz und seiner unglücklichen Umsetzung für NRW zu verstecken und mit den Eilanträgen gegen Sonntagsöffnungen nur „gültiges Recht durchsetzen zu wollen”.

Auch versöhnliche Töne

Das Verdi-Argument, dass sich Bünde mit dem Shoppingsonntag am 6. September einen Wettbewerbsvorteil verschafft habe, könnten die Einzelhändler nicht nachvollziehen. Sie fragen Janßen: „Warum klagt Verdi in einigen Städten gegen verkaufsoffene Sonntage, in anderen aber nicht? Sorgen Sie da nicht selber für eine Wettbewerbsverzerrung?”

Die GbR-Mitglieder stimmen aber auch versöhnliche Töne an und wollen die Gewerkschaft nun auffordern, mit den Einzelhändlern und deren Mitarbeitern in einen Dialog über die Sonntagsöffnungen einzutreten. „Hören sie sich unsere Sorgen und Nöte an! Denn jetzt ist nicht die Zeit für Rechthaberei. Jetzt ist die Zeit für einen Schulterschluss, um gemeinsam für die Erhaltung unserer Innenstädte und vieler Arbeitsplätze zu kämpfen“, appellieren Beirat und Geschäftsführung von Handel Bünde an den Verdi-Bezirksgeschäftsführer.

Kommentar von Daniel Salmon

Genug der offenen Briefe und des verbalen Schlagabtauschs auf Distanz: Gewerkschaft, Politik und Einzelhändler müssen – wie von den Bünder Kaufleuten gefordert – in Sachen Sonntagsöffnungen endlich den Weg an den runden Tisch finden. Nur im direkten Dialog und auf Augenhöhe kann ein Konsens erzielt werden, der vor allem im Sinne der Arbeitnehmer sein sollte.