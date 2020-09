Ärger nach Besuch im Bürgerbüro

Vergangener Dienstag, 15.50 Uhr, eigentlich hat das Bürgerbüro noch zehn Minuten geöffnet. Reingelassen wird die 54-Jährige (Name der Redaktion bekannt) aber nicht. „‚Wegen Überfüllung geschlossen‘, sagte mir ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes“, schildert die Bünderin. Eigentlich habe sie nur schnell die Abmeldung ihres Sohnes, der jetzt im Ausland lebt, fristgerecht vorbeibringen wollen. „Und es war das zweite Mal, dass ich da war. Montags wollte ich dort schon hin. Da war nachmittags aber zu.“

Die Bünderin fragt, ob sie warten könne. „Aber das wurde verneint, mit dem Hinweis, dass dann Überstunden anfallen würden. Und ob ich einen Termin online oder telefonisch vereinbaren kann, wurde mir ebenfalls recht barsch und genervt mit ‚Nein‘ beantwortet“, so die 54-Jährige. Ihrer Schilderung nach gesellen sich nun weitere Personen hinzu, die ebenfalls von der Serviceleistung enttäuscht sind. „Einige hatten noch weitaus dringlichere Angelegenheiten zu regeln, da ging es etwa um Kurzarbeitergeld“, erzählt die Bünderin.

Urlaub für Bürgerbürobesuch?

Ihrem Wunsch, daraufhin mit einem Vorgesetzten über die Öffnungszeiten des Bürgerbüros und den Umgang mit den Bürgern zu reden, wird ihrer Aussage nach ebenfalls nicht stattgegeben. Unverrichteter Dinge muss die enttäuschte Frau wieder abziehen. Sie findet es wenig serviceorientiert, dass das Bürgerbüro derzeit nur 28 Stunden in der Woche geöffnet hat. „Und nur zwei ganze Stunden davon liegen außerhalb der Kernarbeitszeit der arbeitenden Bevölkerung von 8 bis 17 Uhr. Muss ich in Bünde für den Besuch vom Bürgerbüro Urlaub nehmen?“, empört sich die Frau.

Und weiter: „Ich frage mich tatsächlich, ob von den für die Tätigkeit im Bürgerbüro qualifizierten Mitarbeitern der Stadt Bünde wirklich keine zu finden sind, die aus familiären oder persönlichen Gründen froh wären, zu anderen als den angebotenen Zeiten arbeiten zu können.“

Die 54-Jährige jedenfalls hat die Abmeldung ihres Sohnes jetzt per Brief an die Verwaltung geschickt. „Mal schauen, ob das besser funktioniert. Wenn ich aber eine Mahnung bekomme, weil ich deswegen eine Frist versäumt habe, springe ich im Dreieck.“

Das sagt die Stadtverwaltung

Vonseiten der Stadt bedauert man die unangenehme Erfahrung, die die Bürgerin aus ihrer Sicht gemacht hat. „Leider gibt es aber krankheitsbedingt derzeit viele Ausfälle beim Personal im Bürgerbüro. Von acht Plätzen sind nur zwei besetzt“, schildert Stadtsprecherin Doris Greiner-Rietz. Dass sich längere Schlangen vor dem Büro bilden würden, sei leider aufgrund des Personalengpasses nicht zu vermeiden.

Als eine Konsequenz der derzeitigen Situation hätten die Öffnungszeiten des Bürgerbüros vorerst angepasst werden müssen, so dass der Service nicht – wie sonst gewohnt – auch montags und mittwochs nachmittags in Anspruch genommen werden könne. „Aber wir haben auch hausintern einige Angelegenheiten verlagert, um gewisse Angebote weiter gewährleisten zu können“, erklärt Greiner-Rietz. So erhält man graue Müllsäcke und Sperrgutmarken aktuell im Stadtmarketingbüro. Auch Fundsachen können derzeit dort und nicht – wie sonst – im Bürgerbüro abgegeben werden. „Und im Sozialamt kann man nun den Wittekindspass oder das Weser-Werre-Ticket beantragen, Hunde können im Steueramt angemeldet werden“, so die Stadtsprecherin. Sie hofft, dass die Verwaltung zeitnah wieder den gewohnten Service im Bürgerbüro anbieten und die Öffnungszeiten wieder ausweiten könne.