Wir Menschen verstehen uns als die letzte Sprosse der Evolutionsleiter und das Leben könnte doch so einfach sein, wären da bloß nicht all die anderen. Mitmenschen lassen unseren Aggrozytenpegel in kritische Höhen steigen und wir eskalieren. Pandemien, der Klimawandel und die Mietpreisexplosion drängen sich in unser Panorama und taugen wahrlich nicht als Stimmungskanonen. Sie stellen unsere Gesellschaft auf die Probe.

Was nun? Krise als Devise? Kann man machen, muss man aber nicht. Oder doch lieber Singing In The Rain? Muss man nicht machen, sollte man aber! Wie es weitergeht, will der 47-jährige Kabarettist den Zuschauern vermitteln.

Der zweifache Prix-Pantheon-Gewinner und Comedypreisträger hält in „Ruhig, Brauner!“ ein Plädoyer mit Wort und Gesang für Lebensfreude und Zufriedenheit in geschmeidigen wie auch widrigen Zeiten, teilt das Universum mit. Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet und unter 05223/178888.