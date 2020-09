Anders, aber trotzdem bunt

In diesem Jahr wird durch Corona alles anders – aber trotzdem heiter. So wie es viele Veranstaltungen trifft, so trifft es in diesem Jahr auch das große Bünder Kinderfest zum Weltkindertag. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln kann leider kein so großes Fest in der Innenstadt stattfinden. Das Jugendamt der Stadt Bünde hat sich deshalb eine Alternative einfallen lassen: Im Universum, Hauptstraße 9, gibt es an vier Tagen ein buntes Programm, zu dem alle Familien herzlich eingeladen sind.

Das Programm

Und das erwartet die Familien: am Samstag, 19. September, zeigt Tamalan-Theater das Stück „Der gestiefelte Kater“ – um 11 Uhr geeignet für Kinder von 4 bis 7 Jahren, um 14 Uhr für Kinder von 8 bis 12 Jahren. Sonntag, 20. September, ab 15 Uhr Live-Kinderkonzert mit „Krawallo“ (für Kinder von 4 bis 12 Jahren). Montag, 21. September, ab 15.30 Uhr Kinderkino „Asterix & Obelix und das Geheimnis des Zaubertranks“ (ohne Altersbeschränkung). Dienstag, 22. September, ab 15.30 Uhr Kinderkino „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ (Altersempfehlung ab 6 Jahre).

An jeder Veranstaltung können bis zu 120 Personen teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zur Einhaltung der Hygienebestimmungen werden alle Besucherinnen und Besucher gebeten, zur Registrierung eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn vor Ort zu sein und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der am zugewiesenen Platz abgenommen werden darf. Das Team der „Stadtkultur GbR“ betreut alle Veranstaltungen und sorgt für die Verpflegung.

Kein Eintritt

Der Besuch der Vorführungen ist kostenfrei – die Stadt Bünde und die Energie- und Wasserversorgung Bünde (EWB) übernehmen alle Aufwendungen, um den Kindern eine schöne Zeit zu ermöglichen.

„In Zeiten wie diesen ist die Durchführung eines Weltkindertages besonders wichtig für die Kinder“, betont Günther Berg, Erster Beigeordneter der Stadt Bünde. „Lange konnten sie nicht die Schule oder Kindertagesstätten besuchen, ihren gewohnten Freizeitaktivitäten nachgehen oder Freundinnen und Freunde treffen – es gilt, ihnen nun wieder ein Stück Normalität zu schenken.“