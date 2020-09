Stichwahl in Bünde: Wen unterstützen die Grünen?

Die Enttäuschung des Wahlabends ist bei der 53-Jährigen am Montagmorgen wieder verflogen. Wie berichtet, hatte Janßen-Rickmann nur knapp unter 14 Prozent der Wähler davon überzeugen können , dass sie Bündes Stadtoberhaupt werden sollte. „Klar wäre ich gerne in die Stichwahl gekommen“, sagt die Grünen-Politikerin. „Das hat zwar nicht geklappt, aber dafür haben wir bei der Ratswahl ordentlich gewonnen und nun neun Mandate. Wir haben viel erreicht. Im künftigen Rat wird es schwierig für den neuen Bürgermeister, Mehrheiten zu finden – vor allem ohne uns Grüne“, zeigt sich Janßen-Rickmann selbstbewusst. Und das eröffne ihrer Partei ganz neue Optionen.

Sie kündigt an, in den kommenden Tagen mit CDU und SPD zu sprechen. „Wir wollen ausloten mit welchem Kandidaten wir die meisten Schnittmengen haben und wer auch unsere Themen gut vertritt. Demjenigen würden wir für die Stichwahl unsere Unterstützung aussprechen.“

SPD und CDU wollen alles geben

Mittlerweile haben auch die Sozialdemokraten ihr Ergebnis bei der Ratswahl (29,73 Prozent) unter die Lupe genommen. „Wenn man sich den Landesstrend anguckt, stehen wir ganz gut da – und sind von daher recht zufrieden“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Kieper. Bis zur Stichwahl wolle die Partei „noch eine Schippe drauflegen“ und den bislang guten Wahlkampf („Wir haben vieles richtig gemacht“) weiterführen.

Georg Kruthoff, Kopf der CDU-Fraktion, freut sich über die 15 von seiner Partei gewonnenen Direktmandate und kündigt ebenfalls an, für die Stichwahl „noch mal alles geben zu wollen“. Zu den Stimmverlusten von rund sieben Prozent, die die Christdemokraten hinnehmen mussten, sagt er klipp und klar: „Die neuen Parteien im Rat, die Linke und die AfD, haben an den Wählerschichten der CDU und der SPD geknabbert. Die etwas höhere Wahlbeteiligung hat an diesem Phänomen nichts geändert.“

Keine Empfehlung der UWG

Unzufrieden mit dem Ergebnis seiner Partei (4,7 Prozent) ist FDP-Ortsverbandsvorsitzender Martin Lohrie: „Wir hatten damit geliebäugelt wieder einen dritten Sitz im Stadtrat zu erobern. Stattdessen treten wir auf der Stelle.“

Der Liberale bedauert, dass die FDP auf kommunaler Ebene zu wenig Schützenhilfe vom Landesverband oder aus Berlin bekomme – das wirke sich negativ auf die Wahlergebnisse in den Städten aus. Martin Lohrie warnt: „Wir verlieren unseren klaren liberalen Kompass und fangen an, beliebig zu werden.“

Auch die UWG hadert mit ihrem Stimmergebnis vom Sonntagabend (6,36 Prozent). „Wir hatten uns mehr erhofft“, sagt Noch-Fraktionschef Armin Kuschel, der nicht im neuen Rat vertreten sein wird. Besonders die Aufstockung des Rates um acht Mandatsträger ärgere ihn. „Alle anderen profitieren davon, nur wir nicht“, bemängelt Kuschel. Er kündigt zudem an, dass die UWG keine Empfehlung für die Stichwahl Ende September aussprechen werde.

AfD will keinen Konfrontationskurs

Mit einem besseren Wahlausgang für sich hatte auch die AfD (6,1 Prozent) insgeheim gerechnet, wie Spitzenkandidat Vitalij Kaiser verrät: „Aber zufrieden sind wir trotzdem. Aus dem Stand haben wir ein ganz gutes Ergebnis erreicht.“ Er freue sich nun, im Stadtrat mit den anderen Parteien „zum Wohle Bündes“ zusammenzuarbeiten. Kaiser betont: „Wir sind nicht auf eine Konfrontation mit den anderen Fraktionen aus, sondern wollen produktiv mit ihnen etwas für die Stadt erreichen.“

Ebenfalls glücklich mit dem Wahlausgang sind die Bünder Linken, die Dank 3,6 Prozent der Wählerstimmen zwei Ratsmandate erhalten. „Es ist für uns hervorragend gelaufen. Wir haben in Bünde binnen eines Jahres einiges auf die Beine gestellt“, sagt Alexander Kalteis.