Geisler selbst misst gerade mal 1,70 Meter, die Mega-Blume hinter seinem Haus im Stadtteil Ennigloh ist somit doppelt so groß wir ihr Besitzer. Und auch der Durchmesser des Stängels – man könnte fast schon von einem Stämmchen sprechen – ist beeindruckend: Er beträgt fast fünf Zentimeter an der dicksten Stelle.

„Meine Nachbarn staunen schon, dass die Pflanze immer größer wird. Sie sagen: ­‚So eine große Blume haben wir noch nicht gesehen­­­.‘ Und ich habe das auch noch nicht“, sagt Hermann Geisler, der die Sonnenblume direkt neben seinem kleinen Gewächshaus gar nicht selber ausgesät hat. „Direkt dort haben wir normalerweise immer unser Vogelhäuschen stehen. Möglicherweise ist von dem Futter ein Sonnenblumenkern auf den Boden gefallen und dann ist die Pflanze daraus gewachsen“, vermutet der Rentner.

Seit Anfang Juli das erste Grün aus dem Erdboden schoss, kümmert sich der Bünder um die Blume. „Ich habe sie immer gut mit Wasser versorgt: eine ganze 5-Liter-Kanne gab’s an jedem Abend. Man konnte ihr beim Wachsen fast schon zugucken. Alle vier Tage habe ich nachgemessen, wie groß sie ist.“ Als die Sonnenblume immer höher wurde, fixierte Hermann Geisler ihren Stängel zudem mit einem Stock, um sie so resistenter gegen Windböen zu machen. Die erste Knospe öffnete sich erst in der vergangenen Woche, seither geht es Schlag auf Schlag. Mittlerweile zählt die Blume neun geöffnete Blüten. Und wie es aussieht, werden noch einige weitere folgen.

Auch Friedhelm Diebrok vom Nabu-Kreisverband zeigt sich beeindruckt von der Größe der Sonnenblume im Garten des 87-Jährigen. „Die fällt ja fast schon unter die Baumschutzsatzung“, sagt Diebrok und lacht. Er gibt zu: „So ein großes Exemplar einer Sonnenblume habe ich selbst noch nie gesehen. Aber wenn sie gut gepflegt wird, kann sie durchaus so eine Höhe erreichen.”

Hermann Geisler hofft jedenfalls, dass er sich noch einige Zeit an der Mega-Blume hinter seinem Haus erfreuen kann: „Und solange die noch grün ist, mache ich die auch ganz bestimmt nicht weg.“

Übrigens: Die Sonnenblume des Bünders ist zwar ziemlich groß, rekordverdächtig ist sie aber nicht: Das Guinessbuch der Rekorde listet ein Exemplar, das eine Höhe von mehr als neun Metern erreicht hat.