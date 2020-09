Stichwahl: Grüne halten sich in Bünde raus

Das hat der Vorstand der Ökopartei in der Elsestadt auf einem Treffen am vergangenen Freitagmittag beschlossen. Wie berichtet, hatte CDU-Kandidat Martin Schuster knapp 37,9 Prozent der abgegebenen Wählerstimmen bekommen, seine SPD-Konkurrentin Susanne Rutenkröger lag mit rund 37 Prozent nur knapp hinter dem Christdemokraten. Beide zogen in die Stichwahl ein, die am 27. September über die Bühne gehen wird.

Hohe Wahlbeteiligung erwünscht

Nun teilt Grünen-Fraktionschefin Janßen-Rickmann – sie selbst kam bei der Bürgermeisterwahl am 13. September auf rund 13,8 Prozent der Wählerstimmen – mit Blick auf den neuerlichen Urnengang in knapp einer Woche mit: „Unser hervorragendes Wahlergebnis zeigt, wie wichtig Klima- und Umweltschutz und die Verkehrswende den Bündern sind. Susanne Rutenkröger und Martin Schuster haben ihre jeweiligen Haltungen zu diesen Themen deutlich gemacht – das wissen unsere Wähler. Sie werden die richtige Entscheidung treffen. Wir als grüne Fraktion möchten gut mit dem neuen Bürgermeister oder der neuen Bürgermeisterin zusammenarbeiten.“ Zudem wünschen sich die Bünder Grünen auch bei der Stichwahl „eine hohe Wahlbeteiligung, um die Demokratie zu stärken“.

Ohne die Grünen wird’s schwierig

Janßen-Rickmann hatte Anfang dieser Woche im Gespräch mit dieser Zeitung angekündigt, mit CDU und SPD Gespräche zu führen , um auszuloten, mit welcher Partei beziehungsweise mit welchem Bürgermeisterkandidaten die größten Schnittmengen mit den Grünen bestehen. Fest steht: Ohne die Stimmen der Grünen, die im neuen Stadtrat (48 Sitze) nun über neun Mandate verfügen, wird es sowohl für die Sozialdemokraten (14 Sitze) als auch für Christdemokraten (15 Sitze) schwierig, eigene Ideen durchzuboxen.

Kommentar von Daniel Salmon

Die Bünder Grünen halten sich bei der Stichwahl vornehm zurück. Über die Gründe kann nur gemutmaßt werden. Möglicherweise will es sich die Partei im Vorfeld nicht mit einem der beiden Kandidaten und somit mit dessen Fraktion verscherzen. Feststehen dürfte: Als reine Mehrheitsbeschaffer für einen CDU-Bürgermeister und eine SPD-Bürgermeisterin wollen die Grünen nicht herhalten. Das gute Ergebnis der Ratswahl hat das Selbstbewusstsein der Öko-Partei gestärkt. Es ist davon auszugehen, dass sich die Grünen mal den Ideen der CDU, mal denen der SPD anschließen und künftig verstärkt eigene Akzenten setzen werden.