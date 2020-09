70 Fahrzeuge in Bünde überprüft – sechs Mal Betriebserlaubnis entzogen

Bünde (WB). Die Polizei hat bei Verkehrskontrollen in Bünde ein besonderes Augenmerk auf Mitglieder der Auto-Tuningszene gerichtet. Am Freitag wurden 70 Fahrzeuge überprüft, wobei an sechs Fahrzeugen bauliche Veränderungen festgestellt wurden. Die Betriebserlaubnis erlischt damit.