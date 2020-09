Die Geschäfte im Zentrum haben bis 22 Uhr geöffnet, und die heimischen Einzelhändler wollen mit zahlreichen Aktionen individuelle Akzente setzen. Das übergeordnete Motto: skandinavische Gemütlichkeit. So werden im Bünder Modehaus Windlichter an die Kunden verteilt und es gibt im hauseigenen „BüCafé“ extra für diesen Abend eine skandinavische Speisekarte.

Möbel Lange wird eine Kuscheldeckenaktion vorbereiten sowie Rabatte auf skandinavische Sessel und andere gemütliche Dinge gewähren. Heißgetränke, darunter auch skandinavischer Tee, warten auf die Besucher im Bekleidungsgeschäft „Zeitgeist“ sowie im Fashion- und Menstore, und vor dem Uhren- und Accessoire-Geschäft „Güterfabrik“ wird ein Cocktailstand aufgebaut.

Lichtinstallationen

Bei Uhren Optik Stange können Käufer von Armbanduhren 15 Prozent Rabatt erhalten, während Hornschu einen Spieleabend mit Tee und Gebäck veranstaltet. Dazu wird es in den Geschäften unterschiedliche Getränke zum Mitnehmen und weitere Aktionen sowie gemütliche Beleuchtungsakzente geben, kündigen die Einzelhändler an.

Draußen setzen die Veranstalter, die Handel Bünde GbR und das Bünder Stadtmarketing, ebenfalls auf eine gemütliche Atmosphäre sowie stimmungsvolles Ambiente durch die Beleuchtung. So wird die Innenstadt von großen Flammenschalen gesäumt sein und sollen Lichtinstallationen wie beleuchtete Wassersäulen und weitere Illuminationen an verschiedenen Stellen besondere Schauwerte bieten. „Das wird sich sehen lassen können“, verspricht Ralf Grund vom Stadtmarketing. Die Kombination aus langer Einkaufsnacht und einem Rahmenprogramm mit Musik, Aufführungen und besonderer Dekoration habe sich in der Vergangenheit bewährt.

Walkacts in der Innenstadt

Grund betont, dass die Einhaltung der Coronaregeln oberste Priorität habe. „Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, wird es daher auch kein klassisches Bühnenprogramm geben. Es werden Straßenkünstler und Musiker durch die Innenstadt ziehen, damit sich das Ganze entzerren kann“, erklärt Miriam Dröge vom Stadtmarketing und ergänzt: „Wir beobachten täglich in der Stadt und in den Geschäften, dass der überwiegende Teil der Menschen die Hygiene- und Abstandsregeln verinnerlicht hat und befolgt, sodass wir sehr guter Dinge sind, dass dies auch am 2. Oktober so sein wird.“

In puncto Abwechslung könne dieses Late-Night-Shopping trotz der coronabedingten Anpassungen durchaus mit den Programmen früherer Einkaufsnächte mithalten. „Es werden neben den Beleuchtungshighlights Singer-Songwriter und andere Musiker sowie allerlei schillernde Figuren und Walkacts mit von der Partie sein“, verrät Dröge.