Aufmerksamen Verkehrsteilnehmern wird die Änderung bereits aufgefallen sein. Statt zwei „Vorfahrt gewähren“-Schildern stehen an der T-Kreuzung, von der aus es entweder Richtung Markt oder Finanzamt geht, nun zwei Stopp-Zeichen.

Der Grund: Ende August war die T-Kreuzung an der Ecke Klinkstraße/Lettow-Vorbeck-Straße/Else-straße von der Unfallkommission des Kreises Herford als so genannter Unfallhäufungspunkt ausgemacht worden. Knapp eine Woche später rückte ein Bautrupp an, tauschte die Verkehrszeichen aus – und verpasste der Radquerung über die Klinkstraße zudem einen neuen, knallroten Anstrich.

Kommission handelt schnell

Ende August war die T-Kreuzung an der Ecke Klinkstraße/Lettow-Vorbeck-Straße/Elsestraße von der Unfallkommission des Kreises Herford als so genannter Unfallhäufungspunkt ausgemacht worden. Kurz darauf wurden Maßnahmen ergriffen. Foto: Daniel Salmon

Dazu erklärt Patrick Albrecht, von der Pressestelle des Kreises Herford: „Die Unfallkommission hat am 4. September beschlossen, die rote Furtmarkierung und die Schutzstreifenmarkierung im Bereich der Klinkstraße zu erneuern. Als weitere Maßnahmen wurden die beidseitige Anbringung eines Verkehrszeichens VZ 206 (Halt. Vorfahrt gewähren) anstelle des vorhandenen VZ 205, die Aufbringung einer Haltlinie (VZ 294) aus Fahrtrichtung Klinkstraße und die Erneuerung aller weißen Markierungen im Kreuzungsbereich beschlossen. Die Maßnahmen wurden getätigt, um die Unfallgefahr im Bereich der Klinkstraße zu reduzieren, die zuvor als Unfallhäufungsstelle identifiziert wurde.“

Drei Unfälle in acht Monaten

Laut in Nordrhein-Westfalen gültiger Definition gilt eine Stelle als Unfallschwerpunkt, wenn sich dort innerhalb eines Jahres drei Unfälle ereignet haben, bei denen Personen verletzt werden oder ein schwerwiegender Sachschaden entsteht und die auf die gleiche Ursache zurückzuführen sind. Und das scheint an der viel befahrenen T-Kreuzung der Fall zu sein.

„Es gab dort am 14. Januar dieses Jahres einen Unfall mit einer leicht verletzten Person, knapp zwei Wochen später gab es einen Unfall mit hohem Sachschaden und am 17. August trugen zwei Personen bei einem Unfall leichte Verletzungen davon“, so Simone Lah-Schnier, Pressesprecherin der Herforder Kreispolizeibehörde. Zudem hätten laut der Beamtin alle Crashs gemeinsam, dass sie auf Vorfahrtsfehler eines der jeweiligen Unfallbeteiligten zurückgehen.