Der Engeraner fiel der Polizei am Mittwochabend in der Bünder Bahnhofstraße auf, weil er mit seinem schwarzen Skoda sehr schnell fuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. „Auch wenn der Fahrer angab, letztmalig am vergangenen Wochenende Betäubungsmittel geraucht zu haben, verlief ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest deutlich positiv“, teilt die Polizei mit. Um die exakte Drogenkonzentration im Blut festzustellen, wurden dem Mann Blutproben entnommen.

Ebenfalls am Mittwochabend wurde ein 22-jähriger Bünder kontrolliert, der einen silbernen Toyota Yaris fuhr. Polizeibeamte trafen ihn in Bünde gegen 23.55 Uhr auf dem Minden-Weseler-Weg an. Dabei sei durch einen Drogenvortest festgestellt worden, dass der Bünder unter dem Einfluss von Cannabis stand. Der Mann sagte aus, zum letzten Mal vor fünf Monaten Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurden auf der Wache Bünde zwei Blutproben entnommen.

Auf beide Autofahrer kommen jetzt Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu.