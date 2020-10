Jörg Milizter stellt 2021er-Auflage von „Bünde in alten Ansichten“ vor

Bünde (WB). So haben vor allem jüngere Bünder ihre Stadt noch nicht gesehen: In seinem neuen historischen Kalender für 2021 nimmt Stadtführer Jörg Militzer den Betrachter der zwölf Monatsmotive mit auf eine nostalgische Reise in die jüngere Vergangenheit der heute 45.000 Einwohner zählenden Kommune.