Aufmerksame Zeugen alarmierten am Samstag, 3. Oktober, die Polizei, als sie mehrere zerstörte Briefkästen entdeckten. Ein 55-jähriger aus Bünde bemerkte gegen 9 Uhr die Beschädigungen an einem Reihenhaus in der Eichholzstraße. Am Abend zuvor war er gegen 18 Uhr mit seiner 44-jährigen Begleiterin schon einmal dort vorbei gekommen – zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine Anzeichen von Sachbeschädigung.

Die hinzugerufenen Beamten stellten fest, dass neben den völlig zerstörten Briefkästen auch eine Fensterscheibe des Reihenhauses demoliert wurde. Das Fenster hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand und konnte durch den oder die unbekannten Täter nicht durchschlagen werden. Zeugenhinweise unter 05221/8880.