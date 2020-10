Ein 27-jähriger Bad Oeynhauser fuhr laut Polizei am Montag gegen 11.50 Uhr mit seinem Trecker auf der Stettiner Straße in Bünde. Er nahm die Kurve und befuhr die Grünberger Straße. Nach etwa 300 Metern versperrte ein dunkelblauer Audi die Durchfahrt. Zwei Personen sollen sich an dem Fahrzeug aufgehalten haben.

„Ein augenscheinlich aufgebrachter etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann Mann stieg dann in den Audi und fuhr ein Stück an die Seite, sodass der Trecker vorbeifahren konnte“, schildert die Polizei die weiteren Geschehnisse. Nachdem der Traktor wenige Meter vorbeigefahren war, habe es geknallt: Die Heckscheibe zersplitterte.

Über Feldwege gerast

Glassplitter flogen in den Nacken des Traktorfahrers. Er habe reflexartig stark gebremst. Der Audifahrer soll mit seinem Fahrzeug daraufhin mit quietschenden Reifen über die Feldwege geflüchtet sein.

Im Trecker wurde ein Teil eines Schaltknaufs gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Audi-Fahrer ihn nach dem Traktor geworfen hat. Ermittlungen hätten zudem ergeben, dass der Audifahrer auf den umliegenden Feldwegen mit stark überhöhter Geschwindigkeit gefahren ist.

Die Polizei sucht nach dem stämmigen Mann, der rote Haare und einen Schnauzbart hat. Er war in Begleitung einer Frau mit blonden, schulterlangen Haaren. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Zeugen, die Angaben zu den Gesuchten machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.