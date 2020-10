An ihrem eigentlichen Standort zwischen den zwei für E-Autos ausgewiesenen Stellflächen befindet sich nur ein kleiner grauer Kasten. Darauf sind zwei Zettel geklebt worden: „Ladesäule vorübergehend demontiert“.

Wie schwerwiegend die Beschädigungen an der Stromtankvorrichtung sind, ist unklar. Marion Kapsa, Geschäftsführerin der Energie- und Wasserversorgung Bünde (EWB), lässt auf Anfrage dieser Zeitung allerdings ausrichten, dass die Instandsetzungsarbeiten an der E-Ladesäule mit etwa 2000 Euro zu Buche schlagen werden. Derzeit befinde sie sich in der Reparatur, soll danach aber wieder auf dem Parkplatz an der Pauluskirche aufgestellt werden.

So wie dieses Exemplar am Bünder Standesamt sieht die beschädigte Stromtankstelle eigentlich aus. Foto: Daniel Salmon

Die EWB hatte die Ladesäule (Kosten: etwa 10.000 Euro) Ende 2018 in Kooperation mit der Westfalen Weser Netz GmbH (WWN) angeschafft Drei weitere Exemplare befinden sich auf den Parkplätzen am Frei bad, am Standesamt und am Stadtgarten.