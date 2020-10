Bünde (WB). Schon wieder hat auf dem Parkplatz an der Pauluskirche ein Auto gebrannt. Am frühen Sonntag ging dort gegen 0.40 Uhr ein BMW X5 in Flammen auf. „Bei Eintreffen der Polizei stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt“, teilt die Polizei mit.

Von Westfalen-Blatt