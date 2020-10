„Themenwechsel“ ist Geschichte

Bünde (WB). Urig, gemütlich, mittendrin in Bünde: das „Themenwechsel“ ist irgendwo zwischen Kneipe und Speiselokal anzusiedeln. Im Dezember dieses Jahres hätte das „Themenwechsel“ fünfjähriges Bestehen feiern können. Doch daraus wird nichts. „Manchmal kommt es anders, als man sich wünscht und somit muss ich mitteilen, dass das Themenwechsel für immer seine Türen geschlossen hat”, informiert Martin Witte, Betreiber des Lokals an der Hangbaumstraße. Doch was ist der Grund für die Schließung? Etwa die Corona-Pandemie und die Probleme, die das für die Gastronomie nach sich zieht? Der Gedanke ist naheliegend. Die Pandemie hat zwar eine Rolle gespielt. Der eigentliche Grund liegt im Hauptberuf von Martin Witte. Gemeinsam mit Sohn Robin ist er nämlich Geschäftsführer der W&S Heizungs-, Sanitär- und Elektrotechnik GmbH. „Unser Sanitär- und Heizungsbetrieb ist erheblich gewachsen und zudem ist mein Sohn Robin ab dem 1. Januar 2020 mit in den Betrieb eingestiegen”, teilt Witte mit. Sein Sohn habe das Angebot des Betriebes um Elektrotechnik ergänzt.

Von Hilko Raske