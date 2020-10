IG Metall sieht einen Rechtsbruch

Über die neueste Entwicklung im Unternehmen und den geplanten Personalabbau ist die Belegschaft am Montagnachmittag informiert worden.

Nach Einschätzung von Peter Kleint, Geschäftsführer der IG Metall Herford, hat die Geschäftsführung mit dieser Vorgehensweise gegen das Betriebsverfassungsgesetz verstoßen. „Das Betriebsverfassungsgesetz sieht vor, dass Geschäftsführungen den Betriebsrat in Angelegenheiten, die Personalabbau beinhalten, bereits in der Planungsphase zu informieren haben, damit der Betriebsrat Alternativvorschläge zu personellen Zwangsmaßnahmen mit der Geschäftsleitung erörtern kann“, informiert der Gewerkschafter. Es sei ja wohl kaum anzunehmen, dass Robert Pertlwieser, Geschäftsleiter der GMA Metall GmbH, diese Entscheidung erst kurz vorher getroffen habe, so Kleint. „Pertlwiesers Rechtsbruch der späten Information des Betriebsrates gegenüber hat maßgebliche Auswirkungen auf die bestehenden Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats. Die vollendeten Tatsachen, die am Montag in der Mitarbeiterversammlung geschaffen wurden, werden bereits am Dienstag dazu führen, dass der Betriebsrat in seiner Sitzung umfangreiche Beschlüsse fassen wird, um in dem Prozess zur Sicherung von Arbeitsplätzen Raum zurück zu erobern“, hält der IG-Geschäftsführer fest.

Dabei werde es darum gehen, das Tempo, um an umfangreiche Informationen über die wirtschaftliche Situation bei GMA zu kommen, zu schleunigen“, betont Kleint. In diesem Zusammenhang werde es nicht ausreichen, die wirtschaftliche Situation von GMA isoliert zu betrachten, sondern ebenso die wirtschaftlichen Abhängigkeiten zur Aunde-Gruppe und zu Isringhausen zu beleuchten.

Die GMA Metall GmbH plant nach Angaben von Christin Schling, den Standort Bünde als Kompetenzzentrum für Fein- und Normalstanzen aufzustellen, die bestehenden Prozesse zu optimieren und die Kapazitäten an die veränderten Marktbedingungen anzupassen. Zur Sicherung des Standortes Bünde wolle das Unternehmen ein Programm auflegen, das auch den geplanten Abbau von 70 Arbeitsplätzen in den kommenden zehn Monaten umfasst.