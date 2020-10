„Kein Rechtsbruch“

Aus ihrer Sicht stellt sich der Sachverhalt anders da – der Vorwurf eines „Rechtsbruches“ wird entschieden zurückgewiesen. „Am 12. Oktober hat die Geschäftsleitung der GMA Metall GmbH Mitarbeiter und Arbeitnehmervertreter über die Planungen zu Veränderungen am Standort Bünde informiert“, heißt es in der GMA-Stellungnahme. Diese Information sei in einer „IG Metall Mitarbeiterinformation“ vom 13. Oktober aufgenommen worden. Der Geschäftsleitung sei darin fälschlicherweise „Rechtsbruch“ im Hinblick auf Informations- und Beratungsrechte des Betriebsrats vorgeworfen worden. „An dieser Stelle unterstreicht GMA erneut: Es handelt sich um Planungen im Sinne von Paragraf 92 und Paragraf 111 des Betriebsverfassungsgesetzes, die Gegenstand von anstehenden Beratungsgesprächen mit dem Betriebsrat sind“, betont Unternehmenssprecherin Christin Schling.

Die Geschäftsleitung habe bereits am 12. Oktober genau die Beratungsgespräche angeboten, die jetzt in der IG Metall-Information gefordert würden. „Der Vorwurf eines ‚Rechtsbruchs‘ ist schlicht falsch“, so Schling. Die Geschäftsleitung sei sich der Bedeutung der geplanten Maßnahmen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewusst. GMA setze alles daran, in einem geordneten Ablauf gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern verantwortungsvolle und faire Lösungen für alle Seiten zu finden. Diese Gespräche sollten nun zügig aufgenommen werden.