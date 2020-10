Am vergangenen Samstag, 17. Oktober, stand von etwa 18 bis 23 Uhr ein silberfahrbener Skoda Superb am rechten Fahrbahnrand in Höhe des Hauses Nummer 11. Die Polizei geht davon aus, dass in dieser Zeit ein Radfahrer hinten links gegen den geparkten Skoda prallte und den Wagen beschädigte. Anschließend entfernte sich der Radfahrer, ohne sich um eine ordnungsgemäße Unfallaufnahme und Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert.

Die Polizei bittet den Beteiligten oder Zeugen sich unter 05221/8880 zu melden.