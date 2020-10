Gemeinsam mit seiner charmanten Assistentin Alexa von Amazon („Sie ist wirklich sehr adelig“), hat der Illusionist, der von seiner Assistentin auch gerne liebevoll „mein Zauberhase“ genannt wird, die Anwesenden immer wieder verblüfft. Dabei war es der Anspruch des Künstlers, den Zuschauern einige schöne Stunden fernab von Themen wie Corona zu bescheren.

„Lasst uns für einen Abend vergessen, was da draußen gerade los ist“, bat er sein Publikum, welches an diesem Abend erstmals größtenteils auch auf den Sitzplätzen einen Mund-Nasen-Schutz trug. „Pflicht ist es erst ab Mitternacht, aber wir freuen uns schon jetzt über jeden, der seine Maske aufsetzt“, sagte Geschäftsführer Dirk Kaiser deshalb zu Beginn.

Bei dem, was dann auf der Bühne passierte, dürften die meisten diesen Schutz wohl in der Tat schnell vergessen haben. Denn Cody Stone beeindruckte mit „smarter Magic“, die jeden einzelnen staunen ließ. So schwebte er selber mit Hilfe einer Drohne über der Bühne oder las die Gedanken des jungen Zuschauers Jonah, der zuvor ein Geldstück aus dem Portemonnaie seiner Eltern genommen hatte. Mit Hilfe seiner leuchtenden Spezialbrille hatte Cody Stone sofort erkannt und notiert, dass es sich dabei um ein 50-Cent-Stück gehandelt hatte.

Auch das Spiegel-Selfie, für welches der Illusionist durch einen Spiegel griff, sorgte für regelrechte Begeisterung im Saal, ebenso eine Nummer, bei der Cody Stone ein Getränk in die Jacke einer Zuschauerin (Alexa: „Nennen wir sie der Einfachheit halber Opfer“) schüttete, ohne dass diese nass wurde.

Im Verlauf des Abends im Universum gelang es dem Zauberer damit immer wieder, die Anwesenden in eine ganz besondere Welt zu entführen und dem Alltag damit einmal zu entfliehen. „Ich freue mich, wenn es dem einen oder anderen heute gelungen ist, wieder für ein paar Stunden Kind zu sein und einfach nur zu staunen“, sagte er.