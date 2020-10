Verbietet der Kreis den Bauernmarkt?

„Die Entscheidung darüber, ob wir den Bauernmarkt überhaupt veranstalten können, trifft an diesem Mittwoch die Kreisverwaltung“, informiert Georg Kruthoff, Geschäftsführer der Handel Bünde GbR. Mit Blick auf die steigende Zahl an Corona-Infektionen – der sogenannte Inzidenzwert lag am Montag, 26. Oktober, bei 116,53, kein anderer Kreis in OWL hatte einen höheren Wert – ist Kruthoff aber skeptisch. Am Late-Night-Shopping, also der Öffnung der Geschäfte bis 22 Uhr, wolle man aber auf alle Fälle festhalten, betont Kruthoff.

In den vergangenen Jahren fand der Bauernmarkt auf dem Gelände des Bünder Museums statt. Etwa 20 Anbieter boten landwirtschaftliche Erzeugnisse aus der Region, Honig, aber auch handwerkliche Produkte an. „In Zeiten der Corona-Pandemie hätte man die erforderlichen Mindestabstände am Museum jedoch nicht einhalten können.“ Deshalb sei vom Stadtmarketing die Anregung gekommen, die Stände in der Fußgängerzone aufzubauen.

„Unser Ziel ist es, den stationären heimischen Einzelhandel, der unter den Folgen der Corona-Pandemie leidet, zu stärken“, sagt Kruthoff. Er verweist darauf, dass die Fixkosten des heimischen Handels wie für Strom, Wasser, aber auch Mieten gleichgeblieben seien, gleichzeitig die Kundenfrequenz schon seit Monaten rückläufig sei. „Wer derzeit in der Fußgängerzone unterwegs ist und mit einer Schutzmaske die Läden betreten muss, der kauft zielorientiert. Das Einkaufen als Shopping-Erlebnis ist in Zeiten von Corona kein Thema mehr“, hält er fest.

Langfristig, so Kruthoff, sei eine Verkleinerung der innerstädtischen Einkaufsmeile auf den Bereich der Fußgängerzone inklusive der Bahnhofstraße bis zur Elsebrücke anzustreben. Vorliegende Analysen seien zu dem Ergebnis gekommen, dass Bünde für eine Einkaufsstraße, die sich vom Bünder Modehaus bis zum Bahnhof erstrecke, nicht genug Kunden habe. Die Bahnhofstraße zwischen der Elsebrücke bis zur Wasserbreite könne nur wieder an Attraktivität gewinnen, wenn die Immobilienbesitzer die Möglichkeit hätten, auch im Erdgeschoss Wohnraum zu schaffen. „Bisher ist dieser Bereich aber als sogenanntes Kerngebiet festgesetzt, was die Nutzungsmöglichkeiten in den Erdgeschossen der Bebauung stark einschränkt.“ Einem entsprechenden Beschluss, der die Weiterentwicklung des Quartiers ermögliche, habe der Rat zugestimmt.