Feuerlöscher in Massagepraxis entleert

Einbrecher in Bünde stiehlt Bargeld und verursacht hohen Sachschaden

Bünde (WB). Jemand ist offenbar in der Nacht zu Montag in eine Bünder Massagepraxis eingebrochen. In den Räumen wurde der Inhalt eines Feuerlöschers großflächig entleert, außerdem fehlt jetzt Bargeld.