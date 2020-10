Bauernmarkt und Late Night abgesagt

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, sehen aber aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie keine andere Alternative“, sagt Ralf Grund vom Stadtmarketing. Trotz des stark reduzierten Veranstaltungsumfangs, des coronagerechten Hygienekonzeptes sowie der verbindlichen Maskenpflicht in der Fußgängerzone während der Öffnungszeiten des Bauernmarktes sei die Gesundheitsgefahr für die Besucher und Beteiligten derzeit zu hoch. So sei die Absage „eine Vernunftentscheidung“ gewesen, in Absprache mit der veranstaltenden Handel Bünde GbR sowie den Ausstellern und Mitwirkenden des Bauernmarktes. „Alle Beteiligten haben sich in Anbetracht der gegenwärtigen Ausnahmesituation verständnisvoll gezeigt und tragen die Entscheidung mit“, so Grund. Das gelte auch für die Absage des Late-Night-Shoppings. „Die lange Einkaufsnacht am Freitag bis 22 Uhr findet nicht mehr statt, am Samstag haben die Geschäfte in der Innenstadt zu den jeweils gewohnten Zeiten geöffnet“, so Grund. Dementsprechend ist auch der für den Freitag geplante erweiterte Fahrplan der Bünder Stadtbuslinien hinfällig geworden