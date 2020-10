So wachsen Krankenhäuser zusammen

Bünde/Enger/Herford (WB). Sie wollen zusammenwachsen und die drei Standorte für die Zukunft sichern: Vor knapp einem Jahr haben die Verantwortlichen vom Klinikum Herford, dem Lukas-Krankenhaus in Bünde und dem Krankenhaus in Enger (Geriatrie) den Schritt bekannt gegeben. Nun steht fest: Neuer Geschäftsführer des Dreierverbunds wird zum 1. Januar 2021 Peter Hutmacher, bisher Vorstandssprecher am Klinikum Herford. Roland von der Mühlen, seit gut einem Jahr Geschäftsführer am „Lukas“, rückt auf eigenen Wunsch in die zweite Reihe. „Ich möchte mich wieder mehr auf mein ehemaliges Aufgabengebiet fokussieren, mich verstärkt um die Finanzen kümmern und so das Zusammenwachsen der Häuser unterstützen“, erklärt von der Mühlen, der 2014 als Finanzchef ans Lukas-Krankenhaus kam.

Von Kathrin Weege