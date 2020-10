Koch blickt auf Krisen und Erfolge zurück

Herr Koch, 2009 wurden Sie Bürgermeister. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag als Verwaltungschef?

Koch: Ja, ich bin damals nämlich nicht ins Rathaus reingekommen, weil ich zu früh da war. Ich war um 7.15 Uhr vor dem Eingang und hatte noch gar keinen Schlüssel. Dann hat man mich aber doch hereingelassen – zum Glück. Im Laufe der ersten Tage als Bürgermeister habe ich mich bei jedem Mitarbeiter persönlich vorgestellt.

Haben Sie in den elf Jahren als erster Bürger der Stadt alles erreicht, was Sie sich vorgenommen haben?

Koch: Nein. Ich hätte ganz gerne eine sinnvolle Nutzung für den Tabakspeicher durchgesetzt, beispielsweise als Kulturspeicher. Den üblen Leerstand an der Bahnhofstraße hätte ich auch gerne beseitigt. Zwar habe ich mich der Sache früh angenommen aber leider hat es nicht funktioniert, teils auch aus rechtlichen Gründen.

Was würden Sie als größten Erfolg Ihrer Amtszeit bezeichnen?

Koch: Die Investitionen in unsere Schulen und Kitas, den Freibad- und den Bahnhofsneubau und den Abbruch des Cordesgebäudes – das sind echt tolle Sachen, die ich als Erfolge verbuchen würde.

Und was Ihre größte Herausforderung? Vermutlich die Corona-Krise, oder?

Koch: Ich habe an Krisen so ziemlich alles mitgenommen, was da war: Finanzkrise, Flüchtlingsankunft und jetzt die Corona-Pandemie. Die größte Herausforderung war aber tatsächlich die Flüchtlingssituation 2015. Das war schon wirklich herb, als wir da Mittwochmittag von der Bezirksregierung mitgeteilt bekamen, dass wir bis Freitagmittag Notunterkunftplätze für 150 Personen bereitstellen müssen, die wir in der ehemaligen Grundschule in Ahle eingerichtet haben.

Was hat Ihnen an Ihrer Arbeit am meisten Spaß gemacht?

Koch: Eigentlich die Arbeit mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen hier im Haus. Die Menschen, die hier arbeiten und mich jahrelang begleitet haben, werde ich schon vermissen.

Ist es Ihnen schwergefallen, sich von denen zu verabschieden?

Koch: Klar, schon ein bisschen. Ich glaube denen ist der Abschied aber auch schwergefallen.

Gibt es ein Ereignis, das Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?

Koch: Dass es uns nicht gelungen ist, 2017 Häcker an der Hansastraße in Muckum anzusiedeln. Das frustriert mich heute noch. In Erinnerung geblieben ist mir außerdem die Anliegerversammlung 2015 in Holsen-Ahle im Zuge der Flüchtlingsankunft. Da wurde ich persönlich angegriffen und habe in ein Verhalten von Menschen geschaut, das ich sehr schlimm fand.

In so mancher Ratssitzung haben Sie sich mit ihrem Technischen Beigeordneten Andreas Siepenkothen heftige Wortgefechte geliefert. Nun kehren Sie beide dem Rathaus den Rücken. Besteht die Chance auf ein Versöhnungsbier zum Abschied?

Koch: Definitiv nicht.

Sind Sie generell auch mal in Ihrer Funktion als Bürgermeister bedroht wurden?

Koch: Ja, aber Gott sei Dank nicht oft. Irgendwer hat mal gedroht, mich zu erschießen. So etwas macht natürlich keinen Spaß, ich will es aber nicht überbewerten. Wenn es aber losgeht, dass man zuhause angerufen wird und meine Frau dann eine entsprechende Ankündigung bekommt, dann ist das alles andere als witzig.

Was würden Sie sich für die Stadt in Zukunft wünschen?

Koch: Was anstehen wird in den nächsten Jahren ist der Neubau von Feuerwehrgerätehäusern. Da wünsche ich mir, dass dafür gute Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden. Wir brauchen außerdem dringend mehr Gewerbeflächen. Das wäre für die Stadt im Rahmen der Regionalplanung wichtig, so etwas durchzusetzen. Und für die Stadtverwaltung wünsche ich mir, dass für die Positionen, die bald neu zu besetzen sind, gute und qualifizierte Mitarbeiter gefunden werden.

Ihre Frau Gabi sitzt nun für die CDU im neuen Stadtrat. Werden Sie ihr Tipps für ihre Polit-Arbeit geben?

Koch: Wenn sie mich fragt, ganz sicher. Aber eines werde ich ganz sicher nicht machen: ihr ungefragt Ratschläge geben.

Mit Susanne Rutenkröger hat nun ab November eine SPD-Frau das Sagen. Was halten Sie von Ihrer Nachfolgerin?

Koch: Das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß aber, dass Sie unter den gegebenen Umständen sicher einen schwierigen Start haben wird.

Wie nutzen Sie Ihre nun freie Zeit? Was haben Sie sich für die Zukunft vorgenommen?

Koch: Ich werde wieder mehr Sport machen, vor allem Radfahren und außerdem Spazierengehen. Auch die Umgestaltung unseres Gartens steht an. Und wenn es wieder möglich ist, werde ich mit meiner Frau Reisen unternehmen.