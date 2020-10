An die Folgen der ersten Schließung im Frühjahr kann sie sich noch gut erinnern. Damals firmierte das Restaurant noch unter dem Namen Panoramablick, Betreiber war Finkemeyers Mann Lothar. Als Folge der Corona-Krise musste er für dem Betrieb Insolvenz anmelden. Ende September kam der Neustart mithilfe von Modehaus-Geschäftsführer Christoph Lanvers. „Damals waren wir bombastisch gestartet“, erinnert sich dieser.

Neue Gerichte kamen gut an

Das Restaurant war aufgehübscht und die Speisekarte aktualisiert worden. „Die Mischung aus Altbewährtem und neuem Konzept kam super an. Vor allem der Burger und der Rösti mit Pulled Pork wurden sehr gut angenommen. Die Leute waren richtig froh, dass das Restaurant wieder aufgemacht hatte. Man hat auch gemerkt, dass sie die heimische Gastronomie während dieser schweren Zeit gerne unterstützen wollen“, sagt er. Doch dann stiegen die Corona-Fallzahlen wieder an, Geburtstagsgruppen sagten ihre Reservierungen ab.

Zwar habe das BüCafé ab dem 2. November wie alle Gaststätten bundesweit geschlossen. „Aber wir bieten einen Abholservice zur Mittagszeit an. Das ist ja erlaubt. Vorbestellt werden kann alles, was wir auch auf der regulären Karte haben. Außerdem gibt es ein wechselndes Mittagsmenü“, sagt Andrea Finkemeyer. Gemeinsam mit ihrem Mann wird sie die Arbeit zunächst allein stemmen, ihre Mitarbeiter gehen ab November erst einmal in Kurzarbeit.

Lift nur für Essensabholer

Zur Abholung können Kunden den Aufzug neben dem Haupteingang des Modehauses nutzen und direkt ins Restaurant fahren. „Der Lift ist dann nur dafür da“, sagt Lanvers. Andrea Finkemeyer ergänzt: „Die Bestellung erfolgt idealerweise bis 17 Uhr am Vortag. Wir bereiten die Speisen dann am darauffolgenden Tag frisch zu und die Kunden können sie zwischen 11.30 und 14 Uhr abholen.“

Zu Panoramablick-Zeiten hatten Finkemeyers ab März ebenfalls einen Abholservice angeboten. „Wir haben ihn aber eingestellt. Es hat sich einfach nicht gelohnt“, sagt Andrea Finkemeyer. Sie ist sich sicher, dass das mit der neuen Speisekarte nicht nochmal passieren wird.

Christoph Lanvers appelliert an die Bürger, auch die übrigen heimischen Gastronomen, die einen Liefer- oder Abholservice anbieten, während des Lockdowns zu unterstützen. „Sonst wird die Gastro-Landschaft hier vor Ort irgendwann stark ausgedünnt sein.“

Bestellungen werden im BüCafé unter 05223/177416 angenommen. Die Speisekarte ist im Internet einsehbar www.buecafe.de.