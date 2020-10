Bünde (WB/lak). Großalarm für die Bünder Feuerwehr am Samstagmorgen: Um 4.23 Uhr wurde ein Dachstuhlbrand in der DRK-Kita Krempoli in Hunnebrock gemeldet. Dieser entpuppte sich laut Feuerwehrchef Rüdiger Meier schnell als Vollbrand, so dass alle Bünder Wehren hinzugerufen wurden. Die Kita wurde schwer beschädigt, die Brandursache ist noch unklar.

Von Westfalen-Blatt