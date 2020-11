„Diese Lösung wird nur geduldet“

Bünde (WB).Nach dem verheerenden Brand am Samstagmorgen in der DRK-Kita Krempoli hat das Rote Kreuz, Kreisverband Herford-Land, noch am Sonntag in Absprache mit der Stadt Bünde für alternative Unterbringungsmöglichkeiten gesorgt. 125 Mädchen und Jungen, die bislang die Kindertagesstätte an der Stauffenbergstraße besuchten, werden in den kommenden Wochen in ehemaligen Quartieren britischer Soldaten – der sogenannten Britensiedlung im Stadtteil Hunnebrock – betreut.

Von Hilko Raske