Neun Infizierte im Behinderten-Wohnheim

Corona: Mitarbeiter des Wittekindshofes an der Wehmstraße in Arbeitsquarantäne

Bünde (WB/hr). Neun Menschen in einem Wohnhaus der Diakonischen Stiftung Wittekindshof an der Wehmstraße in Bünde haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Hier leben Menschen mit einer geistigen Behinderung. Bei den neun bestätigten Fällen handelt es sich um Bewohner der Einrichtung, teilt der Wittekindshof auf Anfrage mit. Ihr Gesundheitszustand sei stabil.