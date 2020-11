Für vielfältige Gärten

Bünde (WB). Der Heckentag des Naturschutzbundes (Nabu) kann am Samstag, 7. November, aufgrund der Corona-Pandemie nur als reiner Verkaufstag auf dem Gartengelände an der Engerstraße 151 in Bünde durchgeführt werden. Alle anderen Aktionen entfallen. Jeweils über 20 heimische Gehölz- und Staudenarten werden von 11 bis 16 Uhr angeboten. Der Nabu bittet die Besucherinnen und Besucher, die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

Von Westfalen-Blatt