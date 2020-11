Der Unfall hatte sich auf der Hansastraße ereignet. Aus bisher ungeklärter Ursache hatte der alkoholisierte Fußgänger die Fahrbahn betreten, wo er von einem Auto erfasst wurde.

Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen und verstarb am Dienstag in einem Osnabrücker Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallhergang und zur Ursache dauern noch an.