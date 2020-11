Roter Stuhl für Rutenkröger

Bünde (WB). In der Stichwahl konnte sie 54,9 Prozent aller Stimmen auf sich vereinigen: Mit Susanne Rutenkröger ist der Chefposten im Bünder Rathaus erstmals seit 1999 wieder in SPD-Hand. Seit Anfang dieser Woche sitzt sie in dem Büro, aus dem zuvor elf Jahre lang ihr Amtsvorgänger Wolfgang Koch (CDU) die Geschicke der Stadt leitete. Doch was für ein Gefühl ist, nun das Stadtoberhaupt zu sein? Und wie sieht der politische Fahrplan für die kommenden Monate aus? WB-Redakteur Hilko Raske fragte nach.

Von Westfalen-Blatt