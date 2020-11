Bünde (WB). Das Leben schreibt schon interessante Geschichten: 1981 Jahre hatte Ernst Tilly, damals Rektor des Gymnasiums am Markt, Susanne Rutenkröger ihr Abiturzeugnis überreicht. Am Donnerstagabend nahm er ihr in der Sporthalle der Schule den Bürgermeister-Eid ab.

Von Daniel Salmon