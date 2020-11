Café und Hotel im alten Kurhaus-Komplex

Am alten Badehaus herrscht am vergangenen Freitag reges Treiben. Vor dem Gebäude steht eine Mulde mit alten Toiletten und zertrümmerten Badewannen. Im Haus selbst reißt der neue Besitzer Tapeten von den Wänden. Der Bünder Immobilienmakler und Bauunternehmer hat das Badehaus samt 2300 Quadratmeter Grundfläche bereits im Sommer von Adalbert Meyer zu Knolle erworben. Seinen Namen möchte der 41-Jährige aber noch nicht in der Zeitung lesen.

Nutzungsänderung benötigt

„Das muss hier früher mal richtig schön gewesen – und das soll es auch wieder werden“, ist der Mann überzeugt. Mehrere seiner Mitarbeiter wuseln ebenfalls im und ums Gebäude. „Wir haben das Haus in den letzten 14 Tagen zunächst einmal entrümpelt. Da war jede Menge Restmüll drin, alte Matratzen und Möbel. Zehn Mulden haben wir damit gefüllt”, erklärt der Geschäftsmann. Bis Weihnachten will er das Badehaus entkernt und die Efeuranken an den Außenwänden entfernt haben. „Dann vernageln wir zunächst die Eingänge, damit hier drin keine Jugendlichen mehr wüten können und machen den Bereich verkehrssicher.“

Und wie geht’s dann weiter? „Das hängt von der Stadt ab. Ich hatte vor einiger Zeit gemeinsam mit dem früheren Eigentümer schon mal im Rathaus vorgesprochen, meine Ideen erläutert und gefragt, was dort möglich wäre. Aber so richtig ergiebig war das alles nicht“, sagt der 41-Jährige. Derzeit ist das Areal in Randringhausen als Kurgebiet ausgewiesen, die Nutzungsmöglichkeiten der Immobilie sind daher ziemlich eingeschränkt. „Man bräuchte eine Nutzungsänderung für den Bereich, ein klassisches Kurgebiet ist das hier ohnehin nicht mehr. Man muss Randringhausen als Naherholungsgebiet nach vorne bringen, dafür attraktive Angebote schaffen“, so der Unternehmer, der auch schon ganz konkrete Vorstellungen hat. „Ich würde im Badehaus gerne ein Café für junge Leute ab 20 Jahren einrichten. Das könnte auch als Treffpunkt für Vereine dienen.“

Anderer Investor kauft Haupthaus

In den Behandlungszimmern, in denen früher heilsame Bäder angeboten wurden, könnte sich der Immobilienmakler die Einrichtung von Co-Working-Spaces vorstellen: „Dafür müsste die Internetanbindung hier in dem Bereich aber noch besser werden.“

Den alten Charme des 100 Jahre alten Badehauses wolle er erhalten, es aber modernisieren und technisch auf den neuesten Stand bringen. „Ich würde es energieeffizient ausstatten, gerne mit einer alternativen Energieerzeugung. Das Dach müsste aber komplett runter und die Wasserschäden müssten behoben werden. Dauern würde das alles sicher drei Jahre und einen siebenstelligen Betrag kosten. Ob ich das verwirklichen kann hängt von der Stadt ab“, so der Investor, dem das Ernstmeier-Haupthaus, das im Juni durch den Fund sensibler Patientenakten in die Schlagzeilem geraten war , selbst nicht gehört. „Das hat ein befreundeter Unternehmer gekauft. Der könnte sich dort ein Hotel vorstellen, muss aber erstmal den Markt sondieren, ob der Bedarf dafür da wäre.“

Bürgermeisterin gesprächsbereit

Der 41-Jährige hofft, dass er bei seinem nächsten Termin im Bünder Rathaus auf mehr Interesse stößt, schließlich gebe es eine neue Bürgermeisterin. Und die signalisiert Gesprächsbereitschaft. „Ich finde es gut, wenn sich in Randringhausen Menschen engagieren. An vielen Stellen im Leben ist es legitim, über Veränderungen nachzudenken. Das Thema Kurgebiet hat sich dort zwar verfestigt, aber die Entwicklung geht in eine andere Richtung. Und daher muss man manche Sachen mal auf den Prüfstand stellen“, so Susanne Rutenkröger auf Nachfrage.

„Die vielen Spaziergänger, die hier vorbeikommen, haben mir schon oft gesagt, dass sie es toll finden, dass sich hier was tut“, sagt der neue Badehaus-Besitzer. Und auch am Freitag hält eine Passantin auf einen Plausch mit dem 41-jährigen: „Wenn hier ein Café hinkäme, das wäre einfach klasse“, sagt sie.